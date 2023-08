Da influencer a regina del wrestling La nuova avventura di Chiara ’Bonni’ Barone

Da influencer e modella, a presidentessa dell’associazione sammarinese wrestiling. Dopo le dimissioni del veterano del ring Massimiliano ‘El Gordo’ Toni, al posto di comando è salita Chiara ’Bonnie’ Barone, prima donna a ricoprire la carica di presidente dell’associazione. Atleta, imprenditrice, musicista, la sua storia nell’ambito sportivo è ricca di esperienze. Dalle arti marziali al pattinaggio. Ha gestito la palestra Red Lion sport e fitness di Trezzano sul Naviglio (Milano) e dedicandosi alla promozione della salute attraverso la partecipazione a corsi sportivi di vario genere, dalle arti marziali al pattinaggio. La sua passione per la musica l’ha portata ad avere esperienze con artisti e musicisti in concerti live, radio e televisione. Iscritta alla federazione FederKombat è stata proprietaria della palestra Red Lion sport e fitness di Trezzano sul Naviglio. Eletta all’unanimità, ora è pronta a portare entusiasmo, e tante novità, all’interno del movimento. "Ha dimostrato – dicono dall’associazione – nonostante i suoi tanti impegni, anche all’estero, un forte impegno nel sostenere il club e nel rinnovarne l’immagine. Con determinazione e energia, si prepara a guidare l’associazione wrestling San Marino verso un futuro di crescita e innovazione. Il suo spirito intraprendente e le sue nuove idee promettono di portare aria fresca nell’organizzazione, aprendo la strada a nuove sfide e opportunità". Un nuovo capitolo, quindi, per l’Aws. E la prima uscita in pubblico è già dietro l’angolo con il prossimo spettacolo dell’Aws, intitolato ‘Vincere o morire’, in programma per sabato 9 settembre alla polisportiva Union 81 a Portile, nel Modenese, alle 19.30.