Da inizio anno 357 ’sì’ alle donazioni

Ieri ricorreva la Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti. L’idea di diventare donatori sta passando tra le persone. I numeri del 2025 per il Comune di Riccione evidenziano una tendenza positiva: l’80 percento delle persone ha detto ‘sì’ alla donazione, a fronte di 89 ‘no’ su un totale di 446 dichiarazioni. Ciò significa che dall’inizio dell’anno sono già 357 i cittadini e le cittadine di Riccione che hanno espresso il proprio consenso alla donazione di organi in occasione del rilascio o del rinnovo della carta d’identità. Nel 2024 i consensi totali erano stati 1.118, mentre il dato complessivo, dal 2013 a oggi, raggiunge quota 9.714.