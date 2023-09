"Da inizio anno 84 femminicidi: serve una legge"

"Da inizio anno ci sono stati 84 femminicidi nel nostro Paese, una donna uccisa ogni tre giorni da un marito, un fidanzato, un compagno, un ex compagno. Viviamo una grande emergenza nazionale: chiedo un incontro urgente con la Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio per un ampio confronto sulle proposte di legge in discussione alla Camera. Non possiamo più aspettare".

Lo ha detto la presidente dell’Assemblea regionale, Emma Petitti, intervenendo a Roma. "Il Consiglio d’Europa – ha aggiunto la Petitti – ha perfettamente ragione: dobbiamo fare tutti insieme un salto di qualità, a partire dal Parlamento, e smetterla di sottovalutare quella che è una vera emergenza nazionale e democratica. Negli anni scorsi sono state fatte scelte come quella del ‘codice rosso’ che hanno dato buoni risultati, ma la gravità della situazione è tale che oggi serve uno scatto in più: il Parlamento deve approvare una legge che incida significativamente sulla grande tragedia in corso".