Da Jerry Calà al boogie: la festa è itinerante

È tutto pronto per la Pasqua di Bellaria Igea Marina. E la Fondazione Verdeblu anche quest’anno si prepara a donare alle famiglie bellariesi e ai turisti un weekend, quello fra sabato 30 e domenica 31 marzo, all’insegna della musica e dello spettacolo. È previsto per le due intere giornate infatti il format di successo ’Pasqua diffusa’, con ben sette punti spettacolo dislocati lungo i viali pedonali della città.

Si partirà appunto da sabato 30 marzo a Igea Marina alle 21.30, con l’Hit parade party di Radio Bruno. Il giorno successivo, sempre dalle 21.30, i festeggiamenti proseguiranno con spettacoli musicali e di intrattenimento lungo il viale Paolo Guidi a Bellaria. Domenica 31 marzo, l’isola pedonale dei platani ospiterà poi grandi nomi del mondo dello spettacolo e della musica italiana. Jerry Calà si esibirà in piazza Don Minzoni con ‘Una vita da libidine - Concert show’, interpretando le canzoni più famose dagli anni ’70 ad oggi insieme a divertenti gag. Edoardo Vianello in trio sul palco in zona stazione, ripercorrerà invece la sua carriera musicale attraverso i suoi più grandi successi degli anni ’60 e ‘70.

Contemporaneamente il viale riecheggerà dei sound Boogie, Swing e Rock ‘n’ Roll dei Black ball boogie. Ma non solo. Spazio anche alle cover dei cartoni animati più amati con la Cartoon band Banana split e l’ospite speciale Guiomar Serina de I cavalieri del re. Si proseguirà poi con le musiche di Party radio 90 e l’appuntamento per i giovanissimi con due protagonisti del web: Rimoldigno e papà Rimo. Il presidente di fondazione Verdeblu Paolo Borghesi ha sottolineato: "Riproponiamo anche quest’anno il format della musica diffusa. Ha sempre ottenuto un ottimo gradimento. Aver lanciato la manifestazione già durante le feste natalizie porterà sicuramente una buona affluenza di persone".

Andrea Prada, direttore artistico dell’evento, evidenzia poi che "Questo evento posiziona Bellaria Igea Marina come una città che dà lo start alla stagione turistica in Romagna, dedicata ad un target trasversale che coinvolge l’intera famiglia dai bambini ai più grandi". A concludere è il Sindaco Filippo Giorgetti, che sottolinea: "Si tratta di un evento importante, di ripartenza verso l’estate nonostante i numerosi lavori in corso nella città. Sarà una Pasqua diffusa, bella e coinvolgente sia per i concittadini che per i visitatori del nostro entroterra ed i turisti che vorranno godersi qualche giorno al mare".

Aldo Di Tommaso