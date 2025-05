Da Londra alla Romagna: primo volo British Airways

All’Aeroporto Internazionale Federico Fellini di Rimini è atterrato puntualmente ieri alle 19.30 il volo inaugurale British Airways proveniente da London Heathrow, operativo tre volte a settimana fino al 27 settembre. L’arrivo è stato salutato con una cerimonia di benvenuto che ha trasformato lo scalo riminese in un palcoscenico di festa e identità romagnola.

Ad accogliere i 147 passeggeri sbarcati, tra cui numerosi turisti e giornalisti britannici, le note allegre della Banda Giovanile Città di Rimini, un assaggio della tradizione gastronomica locale con piadina romagnola e vino Rebola, e un tocco di magia cinematografica con gli attori della Filodrammatica Lele Marini in costumi felliniani, omaggio al maestro riminese Federico Fellini. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di promozione turistica dell’Emilia-Romagna, sostenuto da Apt Servizi in collaborazione con i Comuni di Rimini e Ravenna e la Repubblica di San Marino. I giornalisti giunti con il primo volo parteciperanno infatti a un educational tour alla scoperta delle eccellenze culturali, artistiche ed enogastronomiche del territorio.

Durante l’evento inaugurale, i passeggeri sono stati accolti da importanti rappresentanti istituzionali: Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, l’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni, il sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad, e Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum, società di gestione dell’aeroporto. Presenti anche Giacomo Costantini (assessore al turismo Comune di Ravenna), Emanuele Burioni (direttore Apt Servizi Emilia-Romagna), Annachiara Sica e Filippo Francini per la Repubblica di San Marino, oltre a vari rappresentanti delle località costiere romagnole.

Il collegamento diretto con Londra rappresenta un’opportunità strategica per il rilancio turistico della Riviera romagnola, intercettando un mercato dinamico come quello britannico e rafforzando il posizionamento internazionale di Rimini come destinazione culturale, balneare e congressuale.

Un brindisi collettivo con i giornalisti ospiti dell’eductour ha suggellato una serata ricca di entusiasmo, in perfetto equilibrio tra accoglienza, promozione territoriale e valorizzazione dell’identità locale.