Da Luna a Mia e Lucky i cani più diffusi in città restano i meticci

Chiamatemi Luna. E’ questo il nome più utilizzato tra i migliori amici dell’uomo censiti nell’anagrafe canina. Nel corso del 2024 sono stati 348 i cuccioli che si sono visti chiamare così. A breve distanza segue Mia (235), poi Kira (195), Stella (171) e Maya (162). Tra i maschietti il più gettonato è Lucky (135), seguito da Pepe (130) e Jack (130).

Passando alle razze, in cima alla lista ci sono quelli che non sono di razza. I meticci restano i cani più diffusi tra i quattrozampe registrati all’anagrafe. Sono ben 6.337. Guardando alle razze, invece, ecco che la prima a figurare sono i barboni (889), seguiti dai chihuahua (813), dai labrador retriever (740), dai maltesi (668) e dai jack russell (610). A figurare tra le scelte più comuni, anche i pinscher (597), i pastori tedeschi (476) e i golden retriever (256).

Passando ai gatti, gli esemplari registrati sono 7.064. All’anagrafe figurano anche 4 furetti registrati. Un numero esiguo, ma anche un segnale di come il concetto di ‘animale da compagnia’ si stia ampliando, includendo specie meno tradizionali. Per i gatti sono attese novità. E’ stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo gattile in via Maderna, nella zona di San Martino in Venti. I lavori cominceranno in aprile.

Tornando ai numeri dell’anno appena terminato, le adozioni sono state 52 di cui molte riguardanti cani di ‘terza età’. Il canile di San Salvatore ha gestito anche il recupero di 221 cani. Di questi 115 sono stati restituiti ai proprietari, mentre altri 10 sono stati accolti a seguito della rinuncia alla proprietà. Infine gli agenti della municipale hanno eseguito 105 sopralluoghi e accertamenti, emettendo 22 sanzioni per violazioni delle norme sulla tutela degli animali e disponendo 4 sequestri amministrativi.