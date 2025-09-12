Da lunedì in cattedra 5mila docenti nelle scuole riminesi

Il ritorno sui banchi si avvicina e un ’popolo’ di studenti e docenti è pronto a rimettersi in moto. Le classi nella provincia di Rimini saranno quasi 2.000, per la precisione 1.861. A fare la voce grossa sono le superiori (716 classi), poi elementari (599), medie (399) e scuole dell’infanzia (147). Sono 39 le istituzioni scolastiche nel Riminese, incluso il centro di istruzione per gli adulti. Sono 39 i dirigenti scolastici di ruolo in servizio effettivo nelle scuole statali, di cui 36 titolari in servizio a scuola e 3 su incarico di reggenza annuale. I posti di personale docente nella provincia di Rimini sono 4.799 in totale. Di questi, su posto comune saranno 3.458, mentre quelli di sostegno saranno 620 più altri 721 autorizzati in deroga.

Nell’anno scolastico in partenza saranno al lavoro anche 1.173 persone, tra personale amministrativo, tecnico e ausiliario. I collaboratori scolastici saranno 845 e 262 gli assistenti amministrativi, poi anche 66 assistenti tecnici. "Gli studenti emiliano-romagnoli – dice il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale Bruno Di Palma – tornano in classe e con loro un’intera comunità scolastica è pronta a ripartire per le sfide del nuovo anno. Oltre 60.000 docenti saranno chiamati a costruire il percorso di apprendimento di bambini e ragazzi, contribuendo alla loro crescita educativa e anche personale. Sono queste le fondamenta strutturali e organizzative che l’amministrazione scolastica ha voluto porre, per assicurare a tutti un rientro a scuola sereno e proficuo dal primo giorno di lezione".