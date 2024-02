Da lunedì scattano le iscrizioni al prossimo anno scolastico

Le iscrizioni alla scuola d’infanzia per il prossimo anno scolastico saranno aperte da lunedì e fino al 15 marzo. Potranno essere iscritti i bambini e le bambine in possesso di cittadinanza sammarinese, di residenza o permesso di soggiorno. Saranno ammessi a frequentare: da inizio anno scolastico, gli alunni che compiranno i 3 anni entro il 31 dicembre 2024, dal 1° febbraio 2025 gli alunni che compiranno i 3 anni entro il 31 maggio 2025. Le domande di iscrizione potranno essere inoltrate dal portale http://www.infanzia.educazione.sm, tramite l’apposito link Dovrà essere effettuato la preiscrizione per poter accedere e provvedere alla compilazione del modulo ed al caricamento di tutta la documentazione necessaria.