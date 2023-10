Da Marcorè a Riondino. Risate con l’Incontrada

Dodici spettacoli in abbonamento, divisi tra Teatro Nuovo e Teatro Titano. Più quattro appuntamenti ‘fuori dal teatro’. Da Vanessa Incontrada a Neri Marcorè. Da Simone Cristicchi a Eva Robin’s. Ritorna la stagione teatrale di San Marino Teatro. Il cartellone del Teatro Nuovo verrà inaugurato giovedì 26 ottobre da Otello Circus della Compagnia La Ribalta-Kunst der Vielfalt. Martedì 14 novembre Anna Bonaiuto e Filippo Dini saranno i protagonisti di Agosto a Osage County. Mercoledì 20 marzo, Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta porteranno in scena la divertente commedia Scusa sono in riunione... Ti posso richiamare?. Mercoledì 3 aprile chiuderà la programmazione del ‘Nuovo’, Neri Marcorè con La buona novella di Fabrizio De André, uno spettacolo di teatro canzone con l’intreccio tra le canzoni del grande cantautore ligur con brani dei Vangeli apocrifi. Aprirà il programma al Titano martedì 5 dicembre Ciao amore ciao-un’indagine su Tenco, portato sul palco dalla Compagnia Asini Bardasci. Venerdì 12 gennaio, ritorna in Repubblica, Simone Cristicchi con Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli. Mercoledì 24 gennaio sarà la volta di Carrozzeria Orfeo con Salveremo il mondo prima dell’alba e martedì 30 gennaio, Michele Di Giacomo interpreterà e dirigerà Io sono mia moglie. Venerdì 16 febbraio in scena Gegè Telesforo e la sua band con Big Mama Legacy e venerdì 8 marzo Di donne e di pene di e con Patrizia Bernardi. Venerdì 15 marzo, Enzo Vetrano e Stefano Randisi porteranno in scena I Macbeth. Mercoledì 27 marzo Le serve di Jean Genet con Eva Robin’s, Beatrice Vecchione e Matilde Vigna. Poi c’è anche ’Sguardi oltre la scena’, la rassegna pomeridiana e domenicale ‘fuori dal teatro. Si comincerà domenica 5 novembre (alle 15.30) alla Sala ‘‘Il Ritrovo’’ di Fiorentino con David Riondino e Dario Vergassola ne I nostri classici. La campagna abbonamenti (che terminerà il 22 ottobre) e la vendita dei carnet, avranno inizio lunedì 16 ottobre, (al Teatro Concordia dalle 17 alle 20 oppure su www.sanmarinoteatro.sm), mentre la vendita dei biglietti inizierà lunedì 23 ottobre tutti i martedì dalle 17 alle 20, online sul sito di San Marino teatro e Vivaticket.