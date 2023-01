Da Marina centro a Spadarolo: le zone più bersagliate dai ladri

Di telecamere a Rimini ce ne sono parecchie, ma non bastano. "Dobbiamo rafforzare gli organici delle forze dell’ordine e potenziare l’illuminazione". Ne sono convinti i consiglieri Matteo Zoccarato (Lega) e Filippo Zilli (Fratelli d’Italia), da anni in prima linea per la sicurezza. "Il fatto che il numero dei reati denunciati nel 2022 sia tornato ai livelli pre-Covid – sottolinea Zilli – è un campanello d’allarme, e non va sottovalutato. Ci sono ancora tante zone d’ombra a Rimini dove le forze dell’ordine non riescono a intervenire e a prevenire, per mancanza di personale e dotazioni adeguate. Nonostante l’attività svolta, anche dalla polizia locale, sia più che soddisfacenti, purtroppo non basta". Per quanto riguarda la piaga dei furti, "ci sono zone di Rimini, come quella del Palacongressi o dello stadio ’Romeo Neri’, dove tanti residenti sono stati visitati dai ladri. La zona di Covignano è completamente abbandonata a sé stessa, tanto da costringere molti residenti a dotarsi di sistemi di allarme sempre più aggiornati. Stando alle segnalazioni, ci sono stati tanti furti anche lungo la Marecchiese, dai Padulli fino a Sant’Ermete". Per Zilli "è necessario potenziare le telecamere e l’illuminazione, ma dobbiamo soprattutto batterci per aumentare gli organici delle forze dell’ordine in pianta stabile".

Sulla stessa linea anche Zoccarato, che fa notare come "tra le zone più bersagliate dai ladri a Rimini nell’ultimo anno ci siano state Spadarolo, Vergiano, e anche la zona mare, in particolare le case in seconda o terza linea (dietro ai viali principali)". Per il leghista "l’incremento delle telecamere rischia di spostare di poco gli equilibri. Tanti ladri se ne infischiano di essere ripresi". Ecco perché "a mio parere dobbiamo concentrare gli sforzi su prevenzione e deterrenza. Pertanto è necessario intervenire potenziando l’illuminazione e aumentando il numero degli agenti e il presidio del territorio, in particolare nelle zone più sensibili a questi fenomeni". Per Zoccarato sarebbe inoltre il caso di prevedere "incentivi per l’’installazione di inferriate e sistemi antifurto. Una spesa che oggi tante famiglie non si possono permettere". Zilli e Zoccarato concordano sul fatto che servano "normative più severe in materia".

I furti nel Riminese sono aumentati notevolmente nel 2022, ma pure l nuovo anno è partito sotto il segno dei soliti ignoti. Nella notte di Capodanno i ladri hanno fatto razzia in diverse case a Rimini, a Riccione, tra cui quella dell’ex sindaco Daniele Imola, e a Santarcangelo, dove una banda armata di flessibile ha sventrato inferriate e una cassaforte. E martedì a Rimini i ladri hanno rubato, in una villetta di via della Fiera, due Rolex da 50mila euro.

ma.spa.