Da martedì scatta il numero unico per segnalare le emergenze

Un numero unico per segnalare le emergenze. Dal 4 febbraio sarà attivo nei distretti telefonici di Rimini, Forlì e Cesena il Numero unico europeo 112. Dopo l’avvio il 3 dicembre nella parte settentrionale della città metropolitana di Bologna, nel Comune di Cento e in quello di Porretta Terme, e il 21 gennaio nei distretti telefonici di Parma, Fidenza, Fornovo di Taro e Piacenza, prosegue il percorso di attivazione del NUE, che entro il 1^ aprile coprirà tutta la regione. Da martedì sarà la volta delle due province romagnole. Fino ad oggi, Nei primi 53 giorni di operatività, nei due distretti telefonici dove è partito sono 90.128 le telefonate complessive ricevute, con una media giornaliera di 1.309 in quello di Bologna e 1.259 in quello di Parma. Il Nue è il numero di telefono che permette, componendo il 112, di richiedere l’intervento della Polizia, dei Carabinieri, dei Vigili del fuoco, del Soccorso sanitario e del Soccorso in mare. La sua introduzione, recepisce la direttiva dell’Unione europea finalizzata ad armonizzare i servizi di emergenza e a permettere a chiunque si trovi sul suolo europeo di effettuare chiamate di emergenza componendo un unico numero di telefono valido in tutti gli Stati membri. "I risultati delle prime due attivazioni del Numero Unico Europeo 112 - sottolinea l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi - continuano a essere positivi per i cittadini. Il 112 è un servizio importante perché permette di avere, in casi di emergenza, risposte veloci e precise. Il sistema che abbiamo realizzato in Emilia-Romagna, grazie all’organizzazione e al lavoro degli operatori, sta funzionando, e non potrà che essere ulteriormente migliorato. Ancora una volta desidero ringraziare Prefettura di Bologna, Prefetture e Questure regionali, articolazioni regionali e provinciali dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale, della Capitaneria di Porto e il Servizio 118, che hanno contribuito a realizzare questa complessa innovazione richiesta dall’Unione europea".