Da mezza Europa per tifare la Nazionale

La Nazionale di calcio di San Marino è amata in casa, ma anche all’estero. Il mese di ottobre sarà particolarmente intenso per la Brigata Mai una Gioia, lo storico gruppo di tifosi che dal 2012 segue la Nazionale biancazzurra. Nel giro di pochi giorni, infatti, i biancazzurri saranno protagonisti di due sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026: giovedì della prossima settimana a Vienna contro l’Austria e la domenica successiva a Serravalle contro Cipro.

La partita di Vienna rappresenterà un momento storico per la Brigata, che muoverà complessivamente 51 persone, un numero record che conferma la crescita del gruppo anche oltre i confini sammarinesi. Dalla capitale austriaca arriveranno 27 tifosi, 10 dall’Italia, 4 dalla Germania, 4 dalla Repubblica di San Marino, 3 dal Regno Unito, 2 dalla Romania e 1 dall’Irlanda. "Un mosaico di provenienze – dicono dalla Brigata – che testimonia come la passione per la Nazionale di San Marino sia ormai un fenomeno internazionale per i valori di passione e coraggio rappresentanti dai propri giocatori".

Fondamentale in questa occasione il ruolo giocato da Tristan Ceselkovski, volontario attivo della Brigata e responsabile della pagina Instagram del gruppo, che ha creato in Austria una vera e propria fanbase capace di portare molti suoi connazionali a sostenere i colori biancazzurri. Il programma della trasferta è stato studiato nei dettagli e prevede il ritrovo alle 18.30 al ristorante Luftburg, dove i tifosi ceneranno insieme a una delegazione austriaca.

A Vienna faranno inoltre il loro debutto nuove bandiere della Brigata, pensate per rafforzare il sostegno alla Nazionale, e sarà presente in pianta stabile anche la bandiera di ’Objetivo Marino–Siamo Noi Argentina’, il gruppo di tifosi del Paese sudamericano che a ogni partita si riunisce a Buenos Aires al pub Dr.Birra, dando vita a eventi sempre più partecipati e contribuendo ad accrescere la comunità biancazzurra anche in America Latina.

Pochi giorni dopo, domenica 12 ottobre, la Brigata tornerà protagonista al San Marino Stadium di Serravalle per l’ultimo match casalingo della Nazionale nel 2025 contro Cipro. Anche in questa occasione è previsto un momento conviviale prima del match, con circa una ventina di tifosi organizzati. La partita assumerà un significato speciale perché la Brigata esporrà le cinque bandiere degli Stati che partecipano al progetto della Federazione delle tifoserie dei piccoli stati d’Europa, vale a dire San Marino, Gibilterra, Liechtenstein, Isole Faroe e Malta, "a testimonianza della fratellanza tra popoli e tifoserie e con l’obiettivo di lanciare un messaggio di pace e inclusione in un periodo storico caratterizzato da conflitti e tensioni".