Da mezzo secolo sapori... Felici

Erano gli anni Settanta quando in via Castelfidardo, all’incrocio con via Clari arrivarono Polo Felici e la moglie Marinella, portando gusti e sapori che i riminesi conoscono bene. Nel 1971 apre la ‘Norcineria suina da Paolo’ e diviene con il passare del tempo un punto di riferimento per quei cittadini che passano nella zona del Mercato coperto. Un angolo del gusto per tutti i riminesi, e Paolo e Marinella ne sono un pezzo importante. Sempre al banco per oltre mezzo secolo, o quasi. Nel 2018, dopo 47 anni di gestione ininterrotta, Paolo ha passato il testimone al figlio Matteo che ha preso le redini dell’attività assieme al socio Cristian Brandi che qui ci è nato, partendo come garzone di bottega fin da quando era un ragazzino. Cristian è figlio di Claudio, lo storico dipendente dell’attività assunto due anni dopo l’apertura. Con il tempo la Norcineria ha cambiato nome trasformandosi in ‘Ai Sapori Felici’, ma è sempre rimasta fedele alla sua storia, con i pavimenti e gli attrezzi del mestiere che ricordano gli inizi. L’amministrazione comunale ha inserito l’attività nell’albo delle botteghe storiche di Rimini. Ieri mattina è avvenuta la consegna della targa di Bottega Storica ai titolari, da parte del sindaco Jamil Sadegholvaad e dell’assessore Juri Magrini, insieme al presidente di Cna Marco Polazzi e al direttore provinciale Davide Ortalli.