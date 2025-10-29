Da Mirko Casadei a Gene Gnocchi, è qui la festa

Ci saranno Mirko Casadei, i Ridillo e Gene Gnocchi tra i protagonisti del Bim Christmas, il grande calendario di eventi che dal 30 novembre al 6 gennaio porterà a Bellaria Igea Marina luci, musica e tanta voglia di stare insieme. Un mese di appuntamenti firmato da fondazione Verdeblu, amministrazione comunale e le realtà del territorio. A presentarlo, ieri al Palazzo del Turismo, l’assessora Milena Casali che ha riassunto così lo spirito dell’iniziativa: "Il nostro è un Natale semplice, autentico, che nasce dal desiderio di ritrovarci".

L’avvio ufficiale sarà sabato 30 novembre con l’accensione delle luminarie in piazzetta Fellini e la parata dei Babbi Natale dell’accademia InArte. Nello stesso giorno aprirà anche la pista di pattinaggio su ghiaccio da 300 metri quadrati in piazza don Minzoni che resterà aperta fino all’Epifania e, nella notte di Capodanno, fino all’alba. Viale Guidi si trasformerà poi in una passeggiata di luci e musica.

Ogni domenica, dal 7 dicembre al 4 gennaio, piazzetta Fellini ospiterà la rassegna ‘Made in Bim winter’, con i migliori artisti locali: Darma & Friends, Fuori tempo, Pink froid, Mescalero station e i Babbi Natale di InArte. Spazio anche alla cultura con la rassegna ‘Regala un libro’, al teatro Astra, quattro serate condotte dal giornalista Sergio Barducci.

Lunedì primo dicembre aprirà Dan Peterson, volto storico della pallacanestro italiana e voce televisiva amata, seguito da Paolo De Chiesa, ex campione di sci e commentatore, e Daniele Capezzone, giornalista e scrittore. Chiuderà il ciclo Mirko Casadei, che presenterà il suo libro ‘Il figlio del re. Storia e storie di Raoul Casadei’ scritto con Zibba, un racconto intimo e affettuoso del padre e della tradizione musicale di famiglia.

Il momento clou sarà la sera del 31 dicembre con il Capodanno diffuso live, quando Bellaria si trasformerà in una grande festa a cielo aperto. Cinque palchi lungo il viale pedonale ospiteranno la Popular folk orchestra di Mirko Casadei, i Ridillo, Radio LatteMiele, La la band e gli Space invaders, per un brindisi collettivo nel segno della musica e della convivialità.

A Igea Marina, in piazzetta Alda Merini dal 6 dicembre al 6 gennaio tornerà il celebre presepe di sabbia, mentre dal 3 al 5 gennaio spazio anche allo sport con il torneo Happyfania volley. Gran finale il 6 gennaio con Gene Gnocchi e il suo spettacolo ‘Sconcerto rock’, un irresistibile mix di comicità e musica che unisce ironia e ritmo.

"Abbiamo chiesto alla città di mettersi in gioco e la città ha risposto con entusiasmo – ha concluso Casali –. Il nostro Natale non vive di effetti speciali, ma di persone: chi organizza, chi partecipa, chi accoglie. È questa la vera magia del Bim Christmas".

Aldo Di Tommaso