Da Misano a Modena per uccidere la ragazza conosciuta via chat

Era salito sul treno diretto a Modena – e partito da Misano Adriatico – per raggiungere la ragazza che si era ‘permessa’ di rifiutarlo. L’intento, secondo l’accuse, era quello di ucciderla. Ma grazie all’immediato intervento della squadra mobile, il giovane era stato arrestato ed era finito in carcere. Ora la procura ha chiesto il giudizio immediato per l’indagato – un giovane rumeno – e la difesa ha già inoltrato richiesta di giudizio abbreviato: l’udienza è prevista per metà marzo. Il grave episodio risale allo scorso 17 dicembre, quando il giovane era stato fermato alla stazione di Modena dalla polizia ferroviaria e trovato in possesso di un coltello. Era stato un ragazzino e connazionale 15enne a chiamare le forze dell’ordine, denunciando di aver appena ascoltato una conversazione telefonica tra l’indagato e alcuni amici in cui il rumeno sosteneva di essere diretto a Modena per uccidere una ragazza conosciuta online. Dalle indagini è emerso infatti come l’indagato e la vittima si fossero conosciuti su un sito di incontri ma pochi giorni dopo la donna aveva annullato l’appuntamento concordato proprio a Modena a seguito degli atteggiamenti aggressivi dell’uomo. A quel punto l’indagato l’aveva minacciata di morte ed era partito da Misano con quell’intento prima di essere fermato dalla polizia.