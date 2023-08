Da Morricone a Piazzolla Quarta, musica senza limiti

Dopo i Quintorigo e Andrea Mingardi, la rassegna Riccione Summer Jazz torna a riaccendere i riflettori con Alessandro Quarta Quintet, altra icona della musica italiana. Il noto compositore e violinista dal cuore classico, ma con anima rock, stasera sarà protagonista del concerto No limits, organizzato dall’associazione culturale Gaspare Tirincanti. Spazierà dalle partiture dei grandi autori di musica classica, come Bach, Mozart, Beethoven, Paganini, a quelle di Astor Piazzolla, fino alle composizioni jazz, passando da Ellington, Porter, Gershwin, Schifrin, Corea, ai loro inediti. Ingresso gratuito (piazzale Ceccarini, ore 21).

A Riccione approda con No Limits.

"È un progetto molto eclettico e non solo dal punto di vista musicale. Parte dal classico per poi spaziare dal barocco al rock, fino al jazz e al pop con l’aiuto di uno dei più importanti jazzisti italiani col quale collaboro da anni, Giuseppe Magagnino".

Cosa proporrà nel dettaglio?

"Il nostro quintetto, che pur essendo partito nel 2015 ha una storia molto importante, perché abbiamo suonato ovunque, stasera farà ascoltare le grandi colonne sonore di Morricone e Nino Rota, nonché il mio Piazzolla, che deve uscire molto bene, perché col violino ho un rapporto molto forte e sensuale. Il nostro sarà dunque un viaggio tra i classici della nostra musica con molto pop".

Chi sarà con lei sul palco?

"Con me al violino, oltre a Giuseppe Magagnino al pianoforte, ci saranno Franco Chirivì alla chitarra, Michele Colaci al contrabbasso e Cristian Martina alla batteria".

Va intanto avanti la sua collaborazione con Roberto Bolle?

"Quest’estate per me è stata molto importante. Una settimana fa è finito il tour di Roberto Bolle and Friends al quale ho partecipato con tre brani più i miei arrangiamenti di Piazzolla. A proposito, in gennaio stavo elaborando il mio progetto su I Cinque elementi, Terra, Aria, Acqua, Fuoco, nonché Etere, che dovevo ancora scrivere, quando Roberto mi ha chiesto di comporre un altro brano per lui. Dopo Dorian Gray che ha avuto successo in tutto il mondo, ho esitato un po’, poi ho pensato di dedicargli proprio Etere, che è bellezza e perfezione, facendo un lavoro sartoriale su di lui".

Ultimato Etere, parte della suite The 5 Element, cos’accadrà?

"Il 30 settembre al Museo del violino di Cremona ci sarà la prima mondiale. Sarà uno speciale concerto che darà vita a un progetto biennale, sempre dedicato a I cinque elementi. Tra autunno e inverno su questo verrà registrato anche un disco che uscirà nei primi mesi del 2024".

Nives Concolino