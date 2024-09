Da Paganini a Villa-Lobos: cinque chitarre al teatro Galli

Cinque chitarre per una serata da incorniciare al Galli. Sarà un’orchestra di chitarre a inaugurare, questa sera alle 21, il ciclo di musiche da camera promosso dalla Sagra Musicale Malatestiana, giunta alla settantacinquesima edizione. Sul palco l’Italian Youth Guitar Orchestra diretta da Pierluigi Colonna e con la partecipazione del soprano Ilona Mataradze in un concerto intitolato ’Chitarre e romanze del mondo’, che presenta una serie di lavori scritti per questo strumento a fianco di trascrizioni originali. Tra gli autori Augustín Barrios, Francisco Tárrega, Niccolò Paganini, Joaquin Rodrigo, Gabriel Fauré e Heitor Villa-Lobos per concludere con una delle sue celebri Bachiana Brasileira.

Il ciclo di musiche da camera della Sagra numero 75 proseguirà con la musica polifonica cinquecentesca proposta dai Tallis Scholars (20 settembre) e i quintetti per archi e clarinetto di Johannes Brahms e Paul Hindemith (23 settembre) eseguiti dal clarinettista Claudio Conti con un quartetto d’archi formato da Maurizio Sciarretta, Simona Cavuoto, Thomas Cavuoto e Francesco Stefanelli. A seguire l’attesissimo recital della grande pianista Beatrice Rana (2 ottobre), che lo scorso anno ha folgorato la platea con un’esibizione da urlo, e un concerto commissionato ai solisti della WunderKammer Orchestra per celebrare Arnold Schoenberg nel centocinquantenario della nascita.

Attesi al Galli anche due maestri dell’archetto, il violinista Giuliano Carmignola e il violoncellista Mario Brunello che si esibiranno al Teatro (13 dicembre) con i Solisti Aquilani. Infine spazio ai giovani talenti (15 dicembre) con il recital del giovanissimo pianista Giacomo Menegardi, ultimo vincitore del prestigioso Premio Venezia.