Da Palazzo Garampi arriva un ’tesoretto’ per restaurare le chiese. Stanziati 140mila euro

Il Comune destinerà una quota degli oneri di urbanizzazione secondaria a enti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose. Ieri mattina in commissione il via libera al nuovo regolamento, che recepisce una norma regionale del 2017 che prevede la possibilità, per i Comuni, di destinare il 7 per cento dei proventi derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria a interventi di riqualificazione di edifici di culto. "Il regolamento – dice l’assessore alla pianificazione del territorio Valentina Ridolfi – intende dare un contributo al recupero del patrimonio storico-artistico di Rimini incentivando la valorizzazione degli edifici di culto, non solo per la funzione religiosa che svolgono ma anche per il loro valore storico, culturale, monumentale e (non da ultimo) per l’aspetto sociale che ricoprono". Quest’anno saranno assegnati 140mila euro, destinati al rimborso delle spese che gli enti religiosi sosterranno per interventi di restauro e manutenzione degli edifici.