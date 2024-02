Da Panzini alla Carrà: è partito il ‘toto-nomi’ per l’istituto comprensivo

E se il nuovo istituto comprensivo di Bellaria Igea Marina venisse intitolato a Alfredo Panzini o addirittura a Raffaella Carrà? In queste settimane l’amministrazione e le istituzioni scolastiche hanno indetto un sondaggio per scegliere il nome del personaggio a cui verrà intitolato l’istituto comprensivo che riunirà i due plessi di Bellaria e Igea Marina. "Volevamo scegliere il nome con un percorso partecipato e condiviso con gli alunni, le famiglie, la dirigenza", spiega il Comune. A oggi sono già quasi 550 i voti espressi con sondaggio. Tra i nomi più gettonati e votati, con quasi un centinaio di preferenze, quello dello scrittore Alfredo Panzini. Molto gettonate anche la scienziata premio Nobel Rita Levi Montalcini e la poetessa Alda Merini. C’è però anche chi ha proposto Raffaella Carrà. Tra gli altri nomi votati quello della giornalista Oriana Fallaci e l’unione dei nomi Giovanni Falcone - Paolo Borsellino, in ricordo dei due magistrati, simbolo di una svolta nella lotta contro la mafia, ai quali è dedicata anche una piazza in città. La possibilità di votare scadrà giovedì 29 febbraio. È sufficiente visualizzare la circolare pubblicata sul registro elettronico degli alunni – iscritti alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado di Bellaria Igea Marina – e cliccare il link di accesso al sondaggio.

"Sono tutte grandi figure appartenenti alla storia del nostro Paese e del territorio – dice la circolare –, al mondo della letteratura, del cinema, della formazione o del giornalismo. Ma si può anche proporre altri nomi". Nella rosa dei toto-nomi (con meno voti registrati) sono spuntati anche quelli di Federico Fellini, di don Lorenzo Milani, di Eugenio Montale e di Giovanni Pascoli. "I voti raccolti sono già tantissimi – conclude l’amministrazione – Siamo felici per la forte partecipazione da parte dei ragazzi, con particolare attenzione verso quelle figure che hanno un legame stretto con la città di Bellaria Igea Marina. Belle anche le opzioni femminili, come i suggerimenti dati. Entro marzo troveremo il nome ufficiale. L’invito è quello di continuare a votare". Rita Celli