Da Parigi alla Riviera: "Basta pizze sulla Senna, riparto dal bar sul corso"

Ha chiuso la pizzeria a Parigi ed ha aperto un bar nel cuore di Rimini. Che non per caso si chiama Pa.Ri, che in francese significa scommessa.

"Da un lato per noi è certamente una scommessa, dall’altro nel nome del locale ci sono le iniziali delle due città che ho nel cuore, Parigi dove sono nato e ho vissuto fino a pochi mesi fa e Rimini dove è nata mia mamma Patrizia Pasquinoni", sorride Pietro Marra, nuovo gestore insieme al cugino Francesco Pasquinoni, coadiuvati dalla fidanzata di quest’ultimo, Liliya Moroz, del bar ’Pa.Ri - Caffè e aperitivi’ di corso d’Augusto. "A Rimini ci sono i nonni di mia mamma dai quali sono sempre stato in vacanza ogni estate, a Rivabella – continua Marra –. A Parigi, in Rue Mabillon, a Saint-Germain des Prés, coi mie genitori, mamma Patrizia e babbo Sergio, abbiamo avuto una pizzeria, ’Da Pietro’ in onore di mio nonno, di origini partenopee, che l’ha aperta nel lontano 1962. La classica pizzeria napoletana, con forno a legna, che per diversi anni ho gestito insieme ai miei genitori".

Il locale parigino è stato venduto nel maggio 2023. Perché questa scelta? "I miei erano ormai in età di pensione – spiega Pietro Marra –, se avessi continuato lo avrebbero fatto anche loro, e non mi sembrava giusto dopo un’intera vita di lavoro e sacrifici". Perché Rimini?

"Io ho sempre avuto un amore particolare per l’Italia. Per le origini delle famiglie dei miei genitori, perché sono statp qui dai nonni e da altri parenti, alcuni dei quali avevano un albergo, in vacanza tutte le estati. Così, insieme a mio cugino Francesco e alla sua fidanzata ci siamo lanciati in questa nuova avventura. Abbiamo aperto il locale mercoledì della scorsa settimana scorsa".

Perché non avete optato per una pizzeria? "Qui ce ne sono davvero tante, e dopo molti anni ho scelto un’opzione diversa". Il Pa.Ri, oltre al nome, proporrà anche qualcosa di tipicamente transalpino? "Abbiamo iniziato e pensiamo di ampliare l’offerta in questo senso. Oltre a qualche liquore tipicamente francese, come il Ricard e il St. Germain, che nasce dai fiori freschi di sambuco, facciamo stuzzichini particolari, un certo tipo di baguette, e l’idea è caratterizzarci sempre più in salsa francese, anche con vini, in particolare quelli da abbinare al vroque - monsieur, un antipasto di salumi e formaggi". Orari di apertura? "Per il momento fino a intorno le 20, poi vedremo".

