Da Pejo a Monaco, Cattolica torna in Fiera

La Regina riscopre le fiere in presenza e la promozione in montagna ed in giro per l’Europa dopo due anni di Covid. Fiere in Germania ed Ungheria ma anche rustida sopra i mille metri a Pejo con protagonisti bagnini e chioschisti. Una sinergia tra pubblico e privato per rilanciare dunque le ambizioni del prodotto turistico cattolichino. A partire da Visitcattolica e da il neonato Consorzio Riviera 365 che con l’amministrazione comunale di Cattolica, parteciperanno alla Fiera di Monaco di Baviera dal 22 al 26 febbraio.

"Quest’anno ripartiamo alla grande – conferma Massimo Cavalieri dell’associazione albergatori – e quindi abbiamo deciso di essere presenti ad una delle più importanti fiere del Turismo d’Europa: il F.re.e di Monaco conta 130 mila visitatori in 5 giorni, 1300 espositori e la partecipazione di 900 giornalisti internazionali. Ci presenteremo con il nostro stand, riproporremo il format del Concorso ’Yes Week end’, che ci serve per raccogliere contatti ed in cambio, offriremo con l’estrazione di fine marzo, un soggiorno a Cattolica in uno degli hotel appartenenti al Consorzio che danno la propria disponibilità. Offriremo ai visitatori, grana, salame e Sangiovese, che ci vengono dati da fornitori partner che credono nel progetto".

Piena sinergia con l’amministrazione comunale che annuncia anche pacchetti in Italia mare-monti: "A marzo saremo a Pejo con una rustida di pesce in quota, promossa dai nostri bagnini e chioschisti, e credo che sarà un bellissimo biglietto da visita per agganciare turisti di quel territorio – conferma il vicesindaco ed Assessore al Turismo Alessandro Belluzzi – dopo due anni di Covid l’amministrazione comunale insieme agli operatori economici metterà in campo un piano di promo-commercializzazione importante. Le scelte sono maturate in base ad un un’analisi dei bacini turistici esteri e del nostro paese e dei collegamenti. Saremo presenti quindi alla Fiera di Monaco, ma guardiamo con molto interesse anche ai turisti ungheresi, in ragione dei voli dell’aeroporto Fellini di Rimini ed in virtù del decennale gemellaggio con la città di Debrecen, seconda città per numero di abitanti dopo Budapest. Poi avremo, appunto, azioni di promo-commercializzazione sul territorio Val di Pejo e Valseriana. Ci proporremo anche con il nuovo portale turistico ’CattolicaWelcome’, strumento essenziale per comunicare la nostra destinazione".

Luca Pizzagalli