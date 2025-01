Da Picasso a Warhol, le belle copertine d’arte sposano la musica a Sanremo

La mostra "Da Picasso a Warhol – Le Vinyl Cover dei Grandi Maestri" si conferma uno degli eventi culturali più affascinanti del panorama italiano. Dopo il grande successo riscosso presso l’Ala di Isotta di Castel Sismondo, in piazza Malatesta a Rimini, questa straordinaria esposizione troverà una cornice altrettanto prestigiosa: dal 1 al 16 febbraio, sarà infatti ospitata all’interno di Casa Sanremo, durante il celebre Festival della Canzone Italiana.

Questa mostra, che unisce arte e musica, offre ai visitatori un viaggio visivo unico attraverso le copertine di vinili realizzate da grandi maestri dell’arte moderna, tra cui Pablo Picasso e Andy Warhol. Un’occasione imperdibile per esplorare come due linguaggi espressivi, spesso considerati distanti, possano dialogare in maniera sorprendente. Casa Sanremo, nata nel 2008 come area hospitality ufficiale del Festival, è diventata negli anni un punto di riferimento per artisti, produttori, giornalisti e appassionati. Situata nel Palafiori, accanto all’iconico Teatro Ariston, accoglie ogni anno una ricca programmazione di showcase, conferenze e serate esclusive, ampliando l’esperienza del Festival.

Fino a domenica 26 gennaio, l’esposizione sarà ancora visitabile a Rimini, dal giovedì alla domenica, offrendo l’ultima opportunità per ammirare una raccolta che celebra l’incontro tra due mondi culturali apparentemente lontani. Successivamente, si sposterà nella prestigiosa sede di Sanremo, a conferma dell’attenzione e dell’interesse suscitati.

Un appuntamento, dunque, da segnare in agenda: che siate appassionati d’arte, musica o entrambi, questa mostra promette di regalarvi un’esperienza indimenticabile.