Da più di mezzo secolo al servizio dei clienti. Il panificio Zanni diventa bottega storica

Da ieri il panificio Zanni di Riccione, che da sempre ha sede in viale Veneto, si fregia del marchio ‘Bottega storica’. La targa è stata consegnata ufficialmente ieri alla presenza di Roberto Corbelli, presidente della Cna di Riccione, del suo responsabile Marco Mussoni e Stefania Giungi funzionaria del Comune di Riccione. Lo storico panificio che nei decenni ha servito un incalcolabile numero di clienti e rifornito tanti hotel, pensioni e ristoranti, è così iscritto nell’apposito Albo, istituito dal Comune nel 2022 "per valorizzare l’ambito commerciale storico". L’attività risale al 1968, quando Guido Zanni, giunto dal Piemonte, ha rilevato il forno esistente spinto dalla passione per il lavoro e dall’amore nutrito per Laura Bucci che ha poi sposato. L’attività nel tempo è diventata un’impresa societaria gestita da tutta la famiglia e si è ampliata come struttura e anche con l’offerta: al panificio e alla pasticceria si è aggiunto il bar. Al timone ora ci sono i figli Guido, Roberto ed Emanuela che danno continuità all’azienda sulla linea dei genitori. Il riconoscimento di ‘Bottega storica’ è stato conferito sia per l’insegna dell’esercizio, che da 55 anni riporta da sempre il nome della famiglia, sia per la sua storicità e funzione.

Nives Concolino