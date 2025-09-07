Da pugile a ladro: arrestato 34enne. Due furti nello stesso ristorante

È finito in manette per due volte nell’arco di un mese. Il motivo è sempre lo stesso: un tentativo di furto ai danni, in entrambi i casi, dello stesso locale, il Moscabianca in zona Marano. A ricascarci è stato un 34enne riccionese, ex atleta professionista di kick-boxing, arrestato di nuovo dai carabinieri. Ad inizio agosto, il 34enne era già entrato in azione cercando di sottrarre bottiglie di superalcolici e denaro contante dal locale, ma era stato scoperto e fermato dai militari dell’Arma. Un copione che per l’ex fighter si è ripetuto ieri, nel cuore della notte, quando si è introdotto nel ristorante, forzando una porta laterale e impossessandosi del fondo cassa, pari a circa 140 euro. Il tentativo di fuga è durato poco. Il malvivente è stato notato dal servizio di vigilanza privata, che ha immediatamente allertato i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. Alla vista della pattuglia, il 34enne ha provato a dileguarsi nelle strade laterali del lungomare, ma è stato bloccato poco dopo e trovato in possesso del denaro, nascosto dentro una scarpa. La somma è stata recuperata e restituita al titolare del locale. Già gravato da numerosi precedenti e sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l’uomo è stato tratto in arresto e ieri mattina è comparso davanti al giudice di Rimini per l’udienza direttissima. L’arresto è stato convalidato, l’avvocato Francesca Mazzoni ha chiesto i termini a difesa, e il giudice ha disposto per il 34enne l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

A Misano, i carabinieri hanno invece denunciato a piede libero un 37enne albanese, accusato di aver sottratto un cellulare e un rasoio elettrico da un chiosco sul lungomare, per un valore complessivo di circa 120 euro. Anche in questo caso la refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Sempre a Riccione, i militari del Radiomobile hanno inoltre fermato tre automobilisti risultati positivi all’alcol test, con valori superiori ai limiti di legge. Per tutti è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il contestuale ritiro della patente.

Complessivamente, negli ultimi giorni, i carabinieri hanno controllato 57 veicoli e identificato 86 persone, contestando cinque violazioni al codice della strada.