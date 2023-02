Da Riccione a Cattolica da martedì tre giorni di anteprime da paura

La Almost Famous, Società di Produzione Cinematografica di Riccione, presenta in anteprima al Cinema il suo ultimo lungometraggio thriller girato tra le Marche e Riccione e coprodotto con Dea Film. Un piccolo film indipendente che ha già riscosso successo di vendite nel mondo distribuito da Minerva Pictures con il titolo ’The Goldsmith’ e che ora sbarca nelle sale italiane. Tre serate evento per il film ’L’Orafo’, di Vincenzo Ricchiuto, scritto a quattro mani con Germano Tarricone, sceneggiatore e produttore della Almost Famous. Stefania Casini, star di Suspiria e Giuseppe Pambieri, l’orafo, sono la coppia di anziani che vengono colti di sorpresa da tre malviventi nella loro casa.

Si parte martedì alle 21 al Cinema Tiberio di Rimini e chiuderà la tre giorni di anteprime, la proiezione del 23 Febbraio al Salone Snaporaz di Cattolica.