"Da Riccione a Rho per essere il re del caffè"

Riccionese d’adozione, il 32enne Gianluca Tofani, barista e insegnante dell’Accademia maestri del caffè con sede a Brescia, i giorni scorsi ha vinto la tappa Nord di Milano al ’Gran Premio nazionale della caffetteria’, entrando nella rosa dei dodici maestri di caffetteria più quotati d’Italia, che presto si contenderanno il primo posto. Laureato e con un passato da sportivo alle spalle, dopo aver avviato l’Estro, intende ampliare l’azienda, aprendo un’altra attività.

Si procede a gonfie vele?

"Ho partecipato al Gran Premio nazionale della caffetteria (gara indetta da Aucaf, Accademia italiana maestri del caffè, e Altoga, associazione nazionale torre fattori, importatori di caffè e grossisti, ndr) e ho vinto la tappa Nord di Milano che, oltre a farmi rientrare nei dodici migliori caffettieri d’Italia, mi consentirà di partecipare alla finale nazionale prevista in ottobre a Rho Fiera nel corso di HostMilano, Salone internazionale per la ristorazione e l’accoglienza".

Cosa ha presentato?

"In 13 minuti la gara prevedeva la presentazione di due espressi, due cappuccini con un caffè selezionato dal mondo, poi due cocktail alcolici a base di caffè, e io ne ho presentato uno base di rosa e pepe. E’ la prima volta che la nostra regione va in finale. Nel 2019 avevo vinto un campionato nazionale di Latte Arte, creo disegni nei cappuccini servendomi solo di un’apposita lattiera con beccuccio, a mano libera".

Com’è nata la sua passione per il caffè?

"Ho iniziato a operare nel settore a 14 anni, lavorando in un albergo di Riccione, nonostante poi mi sia laureato, questo è diventato il lavoro della mia vita".

Ha messo da parte la laurea per inseguire l’odore del caffè?

"Mi sono laureato in Scienze motorie e questo mi ha consentito di fare il preparatore atletico fino alla Serie B2 a Forlì. Sono un ex giocatore di pallavolo, mi stava andando bene, ma mi avevano chiesto di proseguire la carriera in Turchia, avrei dovuto abbandonare anche la mia compagna, ora moglie e mamma, così ho mollato".

Poi cos’è successo?

"Come secondo lavoro facevo il barista, così ho seguito l’Accademia Italiana maestri del caffè, fino a diventarne trainer. Dal 2021 in viale D’Annunzio con Andrea Ceramicola, figlio del noto calciatore di serie A, Giampaolo Ceramicola, gestisco l’Estro. Siamo stagionali, ora cerchiamo un altro locale per aprire un’attività annuale. In inverno mi occupo pure della mia scuola di formazione MR (Marche Romagna) Accademy, intanto continuo a studiare per farne tesoro a Riccione, dove risiedo da vent’anni".

Nives Concolino