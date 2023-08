Da Riccione in bici Il comico Cevoli ’scala’ Verucchio Paolo Cevoli, noto comico, ha scelto i tornanti di Verucchio per una gita mattutina in bicicletta. Dall'Adriatico all'entroterra, l'assessore di 'Roncofritto' ha fatto una sosta per la colazione al Bar Centrale. Una gita all'insegna del divertimento e della frescura.