Da Rimini a New York ricordando Eastman

"Quello che sto cercando di ottenere è essere quello che sono al massimo: nero al massimo, un musicista al massimo e un omosessuale al massimo. È importante che io impari come essere, con questo intendo accettare tutto di me": è ciò che diceva di sé Julius Eastman, compositore americano tra i pionieri della musica afroamericana scomparso nel 1990. Alla sua figura è dedicato lo spettacolo Without Blood there is no cause. The Body of Julius Eastman, in programma stasera (21.15) al teatro degli Atti per Percuotere la Mente, nell’ambito della Sagra Musicale Malatestina, e poi domani al teatro Cavallerizza di Reggio Emilia. Un viaggio nelle atmosfere dell’avanguardia newyorkese a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta firmato da Oscar Pizzo e Fabio Cherstich, omaggio a quella musica potente e scandalosa che ha contraddistinto Julius Eastman su temi ancora di stringente attualità, quali l’eguaglianza, i diritti, il razzismo. Il progetto unisce due momenti fondamentali di un artista considerato uno dei pionieri della nuova musica afroamericana.

Il primo, Turtle Dreams, è un capolavoro di Meredith Monk, amica e maestra di Eastman, la cui prima rappresentazione vide la partecipazione dello stesso Eastman, in questa occasione proposto con la libera elaborazione dell’ensemble vocale SeiOttavi. Seguono due rivoluzionarie opere politiche, Gay Guerrilla e Evil Nigger, lavori dove i temi dell’identità, della diversità e della lotta per i diritti degli oppressi, centrali nell’opera e nella vita di Eastman, diventano il fulcro di un’indagine sonora e visiva in cui la memoria della black and queer community americana viene presentata attraverso rielaborazioni di una serie di materiali video inediti. In chiusura il brano Stay on it, finale dalla visione ottimista proiettata al cambiamento possibile. Lo spettacolo nasce da un’idea di Oscar Pizzo, che sarà alle tastiere insieme ad un quartetto di pianoforti composto da Afra Kane, Coraline Parmentier, Moustapha Dembelé e Noah Weber, con la regia di Fabio Cherstich.