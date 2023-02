Da Rimini alla Siberia sulle strade della fede Paolo Bizzocchi è pronto a diventare prete

"Quando ho smesso di guardare solo me stesso per cercare di colmare il vuoto che mi accompagnava, e mi sono arreso, sono brillate nella mia vita figure di preti e persone felici, e si è fatta strada l’idea di seguire Gesù come era accaduto a loro". Con queste parole, il riminese Paolo Bizzocchi ha ripercorso il cammino che lo ha portato a diventare prete. L’ordinazione verrà celebrata domenica alle 17.30 nel Duomo dal vescovo Nicolò Anselmi. Sarà la sua prima ordinazione da quando è arrivato al timone della diocesi di Rimini.

Classe 1987, Bizzocchi si è avvicinato al movimento di Comunione e Liberazione durante le superiori. Ha frequentato l’università Cattolica di Milano, dove ha conseguito la laurea triennale in filosofia. Decisivo l’incontro con don Luigi Giussani (fondatore di Cl) ma "anche la frequentazione di sacerdoti come don Claudio Parma", e il servizio in ospedale con gli anzian". Nel 2010 è entrato nella fraternità sacerdotale dei Missionari Carlo Borromeo, a Roma, dove ha compiuto gli studi di teologia. Dalla fine del 2012 al 2015 ha vissuto più di due anni in Russia, tra San Pietroburgo, Mosca e soprattutto in Siberia. Nel 2017 ha ottenuto la licenza in teologia dell’Oriente cristiano frequentando il Pontificio Istituto Orientale. Nel 2017 è diventato seminarista e l’8 febbraio 2020 è stato ammesso alla candidatura agli ordini sacri. Il 29 giugno ha ricevuto il ministero dell’accolitato, mentre il lettorato l’aveva già ricevuto durante la permanenza in Siberia. Il 21 febbraio del 2021 è stato ordinato diacono in vista del sacerdozio. Attualmente Bizzocchi collabora con le parrocchie riminesi di Cristo Re, San Giovanni Battista e Regina Pacis.