Da Rimini si volerà per Monaco e Malta

Nuova partnership "strategica" per l’aeroporto di Rimini. La società che gestisce lo scalo, Airiminum, annuncia infatti l’arrivo dalla prossima stagione estiva della compagnia Universal Air con due collegamenti settimanali per Monaco e Malta, operati con un Dash 8-400 da 78 posti, dal 5 giugno al 23 ottobre, ogni giovedì. "Un’ulteriore operazione per rafforzare la programmazione dei voli nel 2025", dice il ceo Corbucci, a conferma della "solidità del progetto industriale avviato nel 2023 e della sua capacità di attrarre le nuove compagnie".