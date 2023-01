Da Romagna Acque 15mila euro per la cultura

Romagna Acque dona 15mila euro al Comune di Bellaria Igea Marina per sostenere progetti culturali importanti per la città. I ringraziamenti arrivano dall’amministrazione: "Romagna Acque, nel contesto dell’Art Bonus, ha deciso di sostenere lo sviluppo dell’Album di Bellaria Igea Marina. Uno strumento per accedere a ricordi storici, familiari, individuali e della vita collettiva della nostra comunità. I soldi saranno spesi per progetti legati al centro di documentazione multimediale permanente, per il laboratorio socio-culturale che ha funzioni di archiviazione, di progettazione culturale e di ricerca". L’art bonus permette di investire in uno dei 4 progetti che Bellaria Igea Marina promuove sul portale www.artbonus.gov.it.