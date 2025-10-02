Da Rossi a Servillo: Verucchio cala gli assi

Con Paura ti butto via, fuoriprogramma a ingresso libero contro la violenza di genere, il 15 novembre al Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio, partirà la nuova stagione teatrale. Oltre a Piera Vitali, Deborah Vico e Annalisa Galvagni, protagoniste di questo appuntamento, la rassegna che dal 28 novembre si protrarrà fino al 18 aprile, vedrà esibirsi artisti di primo piano come Paolo Rossi (nella foto) con la sua irriverente satira, Peppe Servillo, che con ironia si soffermerà su razzismo ed egoismo, Lodo Guenzi con una storia di resistenza e avventura e lo statunitense Cedric Shannon Rives col suo apprezzatissimo gospel. Novità di questa edizione sarà l’introduzione di tre appuntamenti domenicali pomeridiani, in programma alle 18. Sono stati pensati per ampliare l’offerta e coinvolgere maggiormente il pubblico. Tra prosa, comicità, stand-up, musica e impegno civile, il cartellone ufficiale, con la direzione artistica della Compagnia Fratelli di Taglia, partirà venerdì 28 novembre con Alessandro Fullin e Le tre sedie. In dicembre il 6 seguirà Giulia Pont col monologo ironico e commovente Ti lascio perché ho finito l’ossitocina, il 13 Paolo Rossi con Stand Up Classic, mentre il 17 si terrà il tradizionale concerto gospel natalizio con Cedric Shannon Rives. Dopo il lungo ponte festivo in gennaio si continuerà l’11 con l’omaggio musicale della band Damadorè alla leggendaria tournée di Fabrizio De André e la Premiata Forneria Marconi, il 16 sarà la volta di Gioia Salvatori con Cuoro, mentre il 25, alle 18, a salire sul palco sarà Servillo con Il fuoco che ti porti dentro. Imperdibili anche gli appuntamenti di febbraio: l’8, sempre alle 18, Matthias Martelli e il fisarmonicista Simone Zanchini porteranno in scena Il suono delle pagine, mix di narrazione mimica, jazz e poesia. Il 13 spazio a Danila Stalteri con Guida pratica per coppie alla deriva, e il 15, alle 18, Lodo Guenzi che con Eleonora Giovanardi, Giovanni Anzaldo e Matteo Gatta interpreterà Toccando il vuoto, tratto dal celebre romanzo di Joe Simpson. Marzo si accenderà con i comici emergenti, il 21 e il 28 si terranno infatti le selezioni del festival Locomix, i sei comici più votati accederanno alla finale di San Marino. Si chiuderà in aprile con gli artisti locali, l’11 con Denis Campitelli in A trebbo con Shakespeare, e il 18 Quotidiana.com, con Roberto Scappin e Paola Vannoni, che porterà in scena Tabù. Ho fatto colazione con il latte alle ginocchia. "Gli spettacoli serali e pomeridiani saranno momenti di aggregazione, di divertimento e riflessione per i verucchiesi e per tutti gli appassionati di prosa e musica", assicura Maria Antonietta Pazzini, assessore Cultura e Turismo del Comune di Verucchio.

Nives Concolino