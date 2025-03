Da San Clemente al mondo della finanza passando per il prestigioso Cern di Ginevra

Migani è l’uomo che dalla sua San Clemente presto lasciò la Valconca per spiccare il volo sulle ali dell’ambizione, conquistando Ginevra e il Cern, dove lavorò come uno dei fisici nucleari più promettenti del panorama internazionale. Prima scienziato, poi broker: asso dell’alta finanza quando ad alimentare i suoi sogni non erano più gli atomi, ma i dollari. Migani diventò il capo della società di consulenza elvetica ’XY’, da lui stesso fondata e – attraverso il gruppo – l’uomo che sussurrava ai vip i segreti per passare dall’essere ricchi a ricchissimi. Il primo a puntare il dito contro Migani è stato l’ex patron di Fiat e Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo. Lo scorso marzo il fu presidente del Cavallino aveva citato in giudizio a Londra il broker riminese con la richiesta di un risarcimento da 50 milioni di euro. Anche il figlio di Luca, Matteo, aveva parlato di una perdita da 350mila euro legata ai servizi proposti dalla distaccata londinese del gruppo ’Xy’.