Da San Marino all’Eurovision I Piqued Jacks danno voce al Titano

di Donatella Filippi

Dopo Achille Lauro i Piqued Jacks. Direttamente da Pistoia. Sarà la band toscana, vincitrice della seconda edizione di ‘Una voce per San Marino’ con la coinvolgente ‘Like an animal’, a rappresentare il Titano all’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest, dal 9 al 13 maggio a Liverpool. Sul podio anche Le Deva con la loro ‘Fiori su Marte’ e i XGiove con ‘Fuoco e benzina’. Ventuno i concorrenti in finale (il sammarinese Simone De Biagi ha dato forfait causa mal di gola): tra i big Eiffel 65 che si sono piazzati quinti con ‘Movie star’, il trombettista e cantante Roy Paci, la cantautrice Deborah Iurato, vincitrice di un’edizione di ‘Amici’ e terza a Sanremo 2016 in coppia con Giovanni Caccamo, Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor nel 2017. La finale di sabato sera, condotta da Jonathan Kashanian e Senhit, con Al Bano presidente della giuria, è stata trasmessa su San Marino Rtv dal teatro Nuovo e ha riscosso l’ormai consueta dose di consensi. Lo scorso anno, al debutto del nuovo contest, portacolori della Repubblica era stato scelto Achille Lauro. Ora tocca ai Piqued Jacks, già vincitori di Sanremo Rock.

Per presentare il loro nuovo album ‘Synchronizer’ hanno realizzato in diretta streaming un’impresa unica lanciandosi con il paracadute da 4.300 metri e suonando subito dopo l’intero disco sulla pista di atterraggio. Ora, a Liverpool, i Piqued Jacks se la dovranno vedere tra gli altri con Marco Mengoni, vincitore di Sanremo con ‘Due vite’. Una sorpresa: Zucchero ha annunciato con un videomessaggio che due o più finalisti della serata saranno scelti entro fine marzo da una commissione di Media Evolution per aprire il 9 e 10 giugno i suoi concerti alla Rcf-Campovolo di Reggio Emilia. "Ancora una volta ‘Una voce per San Marino’ ha attirato grande attenzione garantendoci – dice il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati – una visibilità di assoluto livello. Mi congratulo con i Piqued Jacks". "Non ce lo aspettavamo", dicono i quattro. Fuoriprogramma durante la diretta televisiva: l’inviato, in collegamento dall’outlet, non si è accorto che alle sue spalle c’era una donna che si stava cambiando nel camerino. Le immagini hanno subito fatto il giro del web.