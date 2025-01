Da San Vito al centro in dieci minuti di pedalata

Oltre 150 persone presenti all’inaugurazione della nuova pista ciclabile di San Vito. "Con quest’opera si chiude un cerchio di lavori di riqualificazione complessiva della frazione di Santarcangelo" dice il sindaco Filippo Sacchetti. Il collegamento di circa 3 km tra frazione e capoluogo era atteso da anni e consente in soli 10 minuti di bici di raggiungere il centro di Santarcangelo. "È stata realizzata la rotonda insieme al comune di Rimini – continua Sacchetti – e alla provincia. Sono state asfaltate le vie San Vito e Vecchia Emilia. Ora il completamento della ciclabile. Abbiamo dedicato l’opera alla memoria di Roberto Moretti, originario di San Vito e assessore dal 2011 al 2013. Si adoperò con grande impegno per avviare la progettualità che ha portato alla realizzazione della ciclabile".

Attraverso il confronto con i residenti, l’opera oggi salvaguarda tre elementi: la mobilità sostenibile, l’ambiente (non avendo abbattuto neanche un pino dei 60 presenti) e la sosta, mantenendo i parcheggi a disposizione. "Questa è un’opera strategica – conclude il sindaco – non solo per la frazione ma per tutta Santarcangelo. Con questa diamo avvio alla ‘Città dei 15 minuti’, nuova idea di spazio urbano che mette a disposizione i servizi indispensabili in un raggio di 15 minuti, con mezzi alternativi all’auto".

"La collaborazione di tutti – dice il presidente provinciale, Jamil Sadegholvaad – è un patrimonio che consente di raggiungere i traguardi più grandi. Rimini e Santarcangelo candideranno presto, a un bando ministeriale, il prolungamento del Metromare fino a Santarcangelo, per realizzare un’opera che renderà la nostra provincia più sostenibile". Presente anche la consigliera regionale Alice Parma: "Quest’opera arriva a compimento di un lavoro portato avanti attraverso i mandati amministrativi. Grazie a chi ha proseguito il percorso avviato. La nuova ciclabile nasce nel rispetto dell’ambiente oltre che per incentivare la mobilità sostenibile e l’accessibilità per tutti, che dovrà essere un tema fondamentale per la Città 15 minuti. Un ringraziamento speciale a Roberto Moretti".