Da Sanremo al concerto estivo in Riviera. Fiorella Mannoia pronta a entrare nell’Arena

L’estate in musica di Cattolica si arricchisce con una nuova grande protagonista. Fiorella Mannoia, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo in cui ha presentato il brano Mariposa, sarà all’Arena della Regina il 31 agosto. Ad annunciarlo è la Pulp Concerti: biglietti in vendita su Ticketone. Già previsti i concerti di Annalisa il 6 luglio, Gemitaiz il 9 agosto e Deejay time celebration il 10 agosto. Poi la Mannoia, che partirà quest’estate con un nuovo progetto live: Fiorella Sinfonica – Live con orchestra, un tour che farà tappa nelle location più suggestive di tutta Italia, in cui l’artista sarà per la prima volta accompagnata da un’orchestra sinfonica. In un anno così speciale per il 70esimo compleanno, Fiorella Mannoia è pronta a festeggiare questo traguardo nella dimensione per lei più naturale, il palco. A dare il via a questi festeggiamenti live, il 3 giugno a Roma, tra le suggestive mura delle Terme di Caracalla, un importante e imperdibile concerto-evento speciale.