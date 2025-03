Da sempre la voce dei riminesi : "Il Carlino è parte della nostra storia. Racconta con passione la verità"

Non c’è democrazia senza informazione. "L’informazione attenta ed equilibrata è fondamentale per garantire i principi democratici del nostro paese. Ed è quello che fa da tanti anni Il Resto del Carlino – sottolinea il prefetto di Rimini, Giuseppina Cassone – che festeggia ora un traguardo così importante come i 140 anni". A Rimini la redazione è presente fin dal 1957: il Carlino è il giornale della città. "Una testata storica del giornalismo italiano e un punto di riferimento per intere generazioni di lettori – dice la vicesindaca di Rimini Chiara Bellini, ieri tra i tanti ospiti presenti alla festa a Bologna per i 140 anni del nostro giornale – La sua storia è intrecciata a quella dei nostri territori, raccontata ogni giorno con passione, rigore e vicinanza alla gente". "In un tempo in cui l’informazione corre veloce, rischiando di perdere profondità e attendibilità – prosegue Bellini – il Carlino rappresenta un presidio prezioso del giornalismo di qualità. È fondamentale che i cittadini possano contare su voci autorevoli e capaci di raccontare i fatti con equilibrio, responsabilità, spirito critico, contribuendo alla costruzione di una società più consapevole. Da amministratrice sento forte il valore dell’informazione: un ponte tra istituzioni e comunità, uno strumento di trasparenza e partecipazione democratica. Oggi celebriamo non solo la storia di un grande quotidiano, ma anche l’importanza della libertà di stampa e del ruolo insostituibile che il buon giornalismo continua a svolgere in tutta Italia". "Sono certa – conclude – che il Carlino continuerà a illuminare la realtà con la stessa passione, lo stesso coraggio, lo stesso amore per la verità che lo animano da 140 anni".

Parla da lettore affezionato il deputato del Pd Andrea Gnassi: "Il Carlino per noi, a Rimini e in Emilia Romagna, è l’abbonamento che hai alle storie della tua terra, ai suoi alti e bassi, ai fatti, al pezzo di identità che una comunità costruisce rafforza e ritrova giorno dopo giorno. Si perché il Carlino è nei nostri gesti quotidiani, anche ora ai tempi dei social. Anche , al bar con le pagine stese che qualcuno sta leggendo e che si finiranno inesorabilmente di commentare con quelli che ci sono intorno. Pavese diceva: un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nella terra c’è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Come il Carlino e la sua storia che, pur nei cambiamenti di oggi, correranno oltre i primi gloriosi 140 anni".

Secondo la deputata di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo "il punto di forza del Resto del Carlino, che ha avuto figure illustri come Carducci e Trilussa (per citarne alcuni), sta nella sua capacità di raccontare il territorio. Grazie a questa forte connessione con le comunità locali, ha saputo mantenere un legame profondo con i lettori". Colombo, che sarà probabilmente la relatrice del nuovo decreto sull’intelligenza artificiale, assicura che "la protezione del ruolo del giornalista, che svolge un compito fondamentale, sarà una delle nostre priorità. L’intelligenza artificiale non deve sostituire il giornalismo, ma arricchirlo mantenendo sempre il valore dell’umanità al centro del racconto e della narrazione. In questa sfida epocale, noi saremo al fianco di chi lavora ogni giorno per portare avanti questa missione".

Manuel Spadazzi