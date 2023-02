Da Seneca a Woody Allen con i filosofi

Per camminare in avanti abbiamo bisogno di guardarci alle spalle. La nuova edizione della rassegna filosofica Ritratti d’autore, curata da Gustavo Cecchini, guarda ai classici della letteratura, opere sempre attuali e vitali tanto da essere esempi quando si tratta di affrontare le forme di resistenza civile, culturale, umana. "Rileggere un classico - spiega Cecchini - significa diventare consapevoli dei perché di questo presente e avere con sé gli strumenti per capirlo meglio e cambiarlo quando se ne sente il bisogno. È la via che ci rivela la sfida che i cercatori del pensiero di ieri lanciano ai viaggiatori sedentari di oggi". La rassegna spazierà tra epoche storie lontanissime tra loro. Le prime due giornate ne sono un esempio. L’esordio sarà con Ivano Dionigi il 3 di marzo. Il filosofo metterà uno a fianco all’altro in un ideale dialogo, Seneca e Lucrezio. Dopo soli sette giorni si farà un salto in avanti di millenni fino ad arrivare a un regista che ha fatto la storia del cinema, Woody Allen. Il 10 marzo Umberto Curi si misurerà con l’arte e il pensiero di Allen. Il 17 marzo l’ospite della serata sarà il matematico Piergiorgio Odifreddi (foto) che presenterà Bertrand Russell, uno dei più prolifici e influenti pensarori del ’900. Il 24 marzo Paolo Nori dedicherà la sua lezione ad Anna Achmatova, una delle figure più importanti della poesia russa del Novecento. Il 31 marzo sarà di scena il filosofo Silvano Petrosino che proporrà una originale lettura di Pinocchio dal titolo: ‘Pinocchio e la legge della doppia nascita’. La chiusura è riservata al filosofo-musicista Massimo Donà che il 7 aprile porterà sul palco del teatro Astra ‘Let’s spend the night with Rolling Stones: la filosofia dei Rolling Stones’. Tutti gli incontri si terranno al cinema teatro Astra con inizio alle 21 (ngresso libero).