"Da sessant’anni al fianco dei big della musica"

Ha servito tutti gli artisti più illustri del panorama musicale italiano, da Mina a Dalla, da De Piscopo a Bennato, fino Zero e Ligabue. Arduino (Enzo) Righetti, 83 anni, celebra i 60 anni della sua attività, che si fregia del marchio di Bottega storica. Dopo aver scritto un libro con oltre mille foto che raccontano la sua professione accanto a tante star, per celebrare l’anniversario del negozio, Righetti Strumenti Musicali, pubblicherà un calendario col top delle sue immagini.

Com’è cominciata quest’avventura?

"Negli anni Sessanta a Riccione, come su tutta la riviera c’erano tanti locali da ballo, tutti con l’orchestra che si esibiva dal primo giugno al 30 settembre. Così nel 1965 io e Piero Masini, già tecnico di Mina, abbiamo aperto il negozio di strumenti musicali in viale Emilia. Ci siamo poi trasferiti vicino al porto, finché nel 1970, quando il socio ha creato la Lem e se n’è andato, mi sono spostato in viale Castrocaro, dove mi ha affiancato mia moglie Antonietta e poi mio figlio Alessandro".

Quali erano i locali notturni in voga?

"A Riccione spopolavano Savioli, Florida, Vallechiara, Punta de l’Est, Bat Caverna, Baita e Sirenella. Si ballava anche sotto l’Hotel de la Ville, al Park di Celentano e in collina al Villa Alta, Tam Tam e Pariolino. C’erano poi locali come il Metropol. Era un tourbillon di musicisti di tutta Italia".

Quali artisti ha servito?

"Abbiamo fatto gli impianti a Gianni Morandi, anche alla Montagnola di Bologna, dove gli offrimmo tutti gli strumenti gratis, a Bobby Solo e, nel 1967, a Jimi Hendrix, poi a Benny Goodman al Grand Hotel di Riccione e a Mina, che dopo l’ultimo concerto ci lasciò tutto, anche i microfoni. Abbiamo fatto impianti pure al Festival di Castrocaro, il patron era Gianni Ravera che aveva casa a Riccione. Tra i clienti a Dalla, De Piscopo, i New Trolls, Zero, Mingardi e I Nomadi, che alloggiavano allo Yacth, hotel di mio padre, poi Bennato, che compra qui tutte le sue armoniche a bocca, Ranieri e Bollani". Qualche aneddoto?

"Un giorno è capitato Ligabue. Mi ha chiesto una montagna di corde per chitarra. Non l’avevo riconosciuto, gli ho chiesto cosa dovesse farne di così tante, e lui: io suono e le consumo. Mi sono accorto che era lui solo al momento della fattura. Ricordo poi Ornella Vanoni, le abbiamo venduto un pianoforte elettronico. Qui era pure di casa Ivan Graziani".

Ora come si lavora?

"Con l’avvento delle discoteche le orchestre sono venute meno e il lavoro è cambiato, andiamo avanti, lavorando con scuole, conservatori e concerti".

Nives Concolino