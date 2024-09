Da sessant’anni stessa spiaggia, stesso mare

"Cattolica? È la mia medicina, la mia panacea, qui mi passano tutti i mali". Con queste parole Gianna Beltrame Gatti, originaria di Novara, da 60 anni turista fedele della Regina, celebra Cattolica e i suoi luoghi. Aveva 22 anni quando è arrivata per la prima volta in città e da allora è sempre ritornata, prima da fidanzata e poi da sposata, eleggendo Cattolica come sua meta ideale per le vacanze.

Un amore profondo verso un’intera città e la sua gente che il vicesindaco e assessore al turismo Alessandro Belluzzi ha suggellato consegnando alla turista la targa ‘fedeltà’ con un momento di festa all’hotel Spiaggia, sul lungomare cattolichino, dove la novarese è cliente affezionata da anni.

Gianna Beltrame Gatti, ex maestra delle elementari, è rimasta sempre fedele anche alla stessa spiaggia, i Bagni 35 dove per i titolari Mirco e Leda è ormai una di famiglia e non una semplice cliente.

"La signora Beltrame fa parte di quella grande schiera di turisti che da decenni vengono a Cattolica a trascorrere le vacanze – commenta il vicesindaco Belluzzi – Per noi cattolichini, questi turisti fedeli sono la nostra "famiglia allargata".

Una famiglia che cresce ogni anno "e questo è motivo di grande orgoglio per la nostra città". Davvero tanti i casi di premiazioni, foto e feste durante tutta l’estate per turisti che ritornano a Cattolica da tanti anni, anzi decenni (chi da 50, chi 60 o addirittura da 70 anni). Un’eredità di affetti e di legami che costituisce un autentico tesoro per la Regina. Persone che amano Cattolica e che ogni anno tornano a visitarla.

lu. pi.