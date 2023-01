"Da settimane la Romagna si muove Dobbiamo aspettarci altre scosse"

di Manuel Spadazzi

Dopo una giornata del genere, con una scossa di quella energia (magnitudo di 4,1) alle 11,45 tante altre prima e dopo, è la domanda che un po’ tutti si fanno: bisogna attendersi altri terremoti nelle prossime ore? "C’è uno sciame sismico in corso, questo è evidente, e non da ieri. D’altra parte la Romagna è considerata un’area a frequente sismicità", sottolinea Silvia Pondrelli (foto in alto a destra), ricercatrice sismologa dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Quindi dobbiamo essere pronti a nuove scosse?

"I terremoti, è banale ma opportuno ricordarlo, non si possono prevedere. Possiamo solo guardare a ciò che successo finora. Nell’ultimo mese abbiamo registrato con quelle di ieri una trentina di scosse, e di queste una dozzina solo nella giornata di ieri. Quindi è probabile che ce ne saranno altre. Ma ieri, a parte quella delle 11,45 con magnitudo 4,1, tutte le altre erano scosse piccole".

Ma quella delle 11,45 si è sentita benissimo provocando paura e scene di panico.

"La scossa è stata avvertita fino a Firenze e, andando verso sud, fino ad Ancona. Era più forte delle altre, con epicentro a una profondità di 19 chilometri. Questo ha contribuito ad amplificarne l’impatto e la percezione".

Quali sono le cause di questa serie di terremoti?

"C’è un movimento in corso. Le scosse avvenute in Romagna negli ultimi giorni dipendono quasi tutte dall’evoluzione dell’Appennino. È importante che il territorio sia pronto a fare le dovute verifiche in caso di altre scosse".

C’è chi teme che lo sciame sismico degli ultimi giorni sia il preludio a un terremoto molto più forte.

"Non si può affatto prevedere. I dati storici dicono che in questa parte della Romagna i terremoti forti sono stati pochi, anche se questa è una terra con elevata sismicità".

Nel Riminese si sono avvertite distintamente anche le scosse avvenute nelle settimane passate al largo del Pesarese.

"L’attività sismica in mare al laro delle Marche è anch’essa direttamente collegata all’evoluzione dell’Appennino, come la maggior parte dei terremoti in Romagna. Diciamo che nel territorio romagnolo, per le sue caratteristiche geofisiche, si possono avvertire più distintamente i terremoti, anche quelli con l’epicentro localizzato altrove".

Rimini è stata devastata dal sisma del 1916, e nella sua storia ha avuto almeno un terremoto ’importante’ ogni 100 anni. Una ciclicità che fa paura.

"Ma i terremoti, ripeto, non possono essere previsti. La parola chiave è prevenzione. Che significa edifici costruiti in un certo modo, e le iniziative di prevenzione e protezione civile, anche nelle scuole – come la campagna Io non rischio – per far capire a tutti come comportarsi nel caso di un sisma".