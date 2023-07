Da tecnico metalmeccanico a scrittore di romanzi e spy story

Nei week end può capitare di vederlo in spiaggia, con un paio di quadernoni aperti sulla brandina, intento a scrivere e prendere appunti. Un professore che corregge i compiti degli alunni? Nient’affatto: è il Ken Follett di casa nostra. Di Rivabella, ad essere precisi. Fabio Silvestri, 41 anni, con cinque romanzi già pubblicati, si ispira molto al notissimo scrittore britannico, pur mantenendo uno stile narrativo tutto personale, arricchito da approfondite ricerche storiche che usa come scenario temporale e geografico delle vicende che scaturiscono dalla sua fantasia. I suoi sono intrecci narrativi avvincenti ambientati in varie parti del mondo. Luoghi descritti sempre con dovizia di particolari, tanto da riuscire a far vivere al lettore le sfumature delle stagioni, i sapori dei cibi e persino gli odori dei posti raccontati.Fabio, , diplomato all’Iti, è tecnico metalmeccanico dell’azienda sammarinese "Denver Spa Stone Machines". Un lavoro che lo impegna a tempo pieno.

Quando trova il tempo per scrivere?

"Nei week end, anche quando sono in spiaggia. Oppure all’alba, prima di andare al lavoro". Com’è nata questa passione?

"Ho sempre amato leggere in generale e la storia in particolare. Da giovane ho scritto qualche breve racconto ispirandomi alla musica, l’altra mia grande passione. Poi, in seguito a una trasferta di lavoro a Kiev di una decina di anni fa, ammirando la bellezza di quella città ho pensato che potevo farne lo scenario di una storia più articolata. Nacque così ’La primavera di Kreschatyk’, la mia prima opera".

Il primo libro, ma anche l’ultimo, ambientato nell’Ucraina degli anni ‘80. Negli ultimi anni Fabio ha scritto altri quattro libri, che sono romanzi e spy story allo stesso tempo ("Sulle rive dello Zambesi", "L’ultimo sarto di Persia", "O retrato de Isabela" e "Novembre in Karabakh"). Ora sta lavorando alla prossima opera, questa volta ambientata a Rimini. "Epoca malatestiana e teatro Galli. Per scaramanzia non vorrei dire di più".

Maria Cristina Muccioli