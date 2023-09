Da Torre Pedrera alla rotonda di ‘Bigno’

Sfondamento di via Porto Bardia per collegare la zona mare di Torre Pedrera con quella a monte della ferrovia. Il costo dell’opera sarà di 260mila euro. Tanti ne serviranno per migliorare il collegamento e rendere più fluido il traffico nell’area di Torre Pedrera. La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi, il documento di indirizzo di progettazione . Via Porto Bardia verrà collegata a via Diredaua. Per riuscirci deve essere completato il tracciato di via Porto Bardia, oggi arteria a fondo cieco, fino ad arrivare a via Diredaua. "Un’operazione strategica nell’ambito della fluidificazione del quadrante urbano di Torre Pedrera, sentita anche dalla cittadinanza", sottolinea Mattia Morolli, assessore ai Lavori pubblici. Il Comune dovrà intervenire anche sulla viabilità in via della Fiera. Con i nuovi sensi introdotti con la realizzazione della rotonda davanti a Bigno, sono cambiati i flussi veicolari, inclusi quelli pesanti come camion e autobus, nella piccola rotonda che si trova all’incrocio tra via della Fiera e via Circonvallazione meridionale, davanti alla pizzeria Biagio.

"Per motivi di sicurezza e per rendere l’intersezione più fruibile da parte di tutti i veicoli - spiegano dal municipio -, verrà ricostruita la piccola rotonda in una nuova posizione, leggermente spostata verso monte". Tra lunedì, martedì e mercoledì la piccola rotatoria verrà demolita e rifatta leggermente più a monte. Per effettuare i lavori nelle ore diurne verranno chiuse al traffico la via Gueritti e la Circonvallazione Meridionale in direzione nord. Nei primi giorni di ottobre, solo nelle ore notturne, partirà l’ultimo intervento in programma che vedrà il completamento dei nuovi attraversamenti pedonali che saranno rialzati con dosso e dotati di nuova illuminazione di sicurezza.