Da Viserba i mutuati vanno negli ambulatori del centro città

Rimini è in salute. Anche dal punto di vista della capillarità e quindi presenza di medici di famiglia sul territorio, il bilancio per la città è positivo, con criticità rilevate per lo più a Viserba, dove non a caso nell’ultimo bando per le zone carenti è stato inserito un medico con obbligo di aprire l’ambulatorio nella frazione. Nell’attesa della stabilizzazione del nuovo professionista tuttavia non sono mancati in questi mesi malumori tra i cittadini che si erano trovati sprovvisti di un medico di base vicino a casa. Tanto che molti cittadini residenti a Viserba sono finiti tra i mutuati di alcuni medici di famiglia con ambulatori a Rimini centro e fino anche a Coriano. La situazione tuttavia ora dovrebbe avviarsi a una risoluzione, così come i disagi rilevati dagli abitanti di Verucchio nei giorni scorsi, dove un medico di base è andato in pensione lasciando scoperti migliaia di pazienti. Anche in questo caso però, l’espletato bando di zone carenti aveva già messo in contro il pensionamento e la vacanza è stata prontamente inserita in questa tornata di zone carenti ora in attesa dell’approvazione della Regione.