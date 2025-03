Da Wimbledon al ministero. Il libro di Serafini sullo sport

Da Wimbledon all’incontro con il ministro dello sport Andrea Abodi. Fabrizio Serafini ha incontrato il ministro nei giorni scorsi per presentargli il libro ‘Sana Cultura sportiva’, giunto alla seconda edizione. Serafini è maestro di tennis e formatore della Fitp, Federazione italiana tennis padel. Partendo dal mondo del tennis ha ideato il progetto che ha poi dato vita alla pubblicazione del libro oggi alla seconda edizione. Il progetto ha visto la partecipazione di oltre 5mila studenti dalla terza media alla quinta superiore ed è stato presentato in diverse sedi e occasioni di confronto sul mondo dello sport, a cominciare dalla scuola di formazione per i ct di tennis del Coni a Roma. Ed è proprio a Roma che il maestro ha potuto presentare al ministro la seconda edizione del libro. "Il ministro Abodi ha accolto con interesse la nuova edizione del libro, rivista e ampliata – racconta Serafini –. L’incontro è stato molto interessante e ha toccato tematiche importanti come gli aspetti socio-educativi che una sana cultura sportiva può sviluppare nei giovani sportivi, ma non solo". Un confronto intenso durante il quale sono stati affrontati i temi legati alla formazione e all’educazione sportiva dei giovani, ed anche degli insegnanti, allenatori, genitori e dirigenti sportivi, appassionati e tifosi. Il libro è entrato anche nella prestigiosa biblioteca di Wimbledon. La seconda edizione di ‘Sana cultura sportiva’ sarà presentato a Riccione, nella biblioteca comunale il 5 aprile alle 17.

a. ol.