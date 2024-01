"Dacci giubbotto, soldi e cellulare". Giovane pestato a sangue nel parco Cervi

Picchiato selvaggiamente e derubato del suo Moncler, oltre che di cellulare e soldi. Una rapina violenta e brutale, conclusasi con la cattura e l’arresto di due dei presunti autori, quella avvenuta nei giorni scorsi nei dintorni del parco Cervi. Vittima dell’aggressione un ragazzo di origine straniera, che stava aspettando l’autobus insieme ad un’amica alla fermata di piazzale Cesare Battisti, di fronte alla stazione dei treni. A un certo punto i due giovani sono stati avvicinati da un gruppetto di ubriachi che, con una scusa, sono riusciti a convincerli a seguirli fino al parco. Dopo un po’, tuttavia, lo straniero ha iniziato a rendersi conto che qualcosa non tornava e che stava per finire in una trappola bella e buona. Così ha provato ad allontanarsi, ma a quel punto i rapinatori gli sono saltati addosso. E’ stato riempito di botte, mentre si trovava steso a terra. Infine i balordi si sono allontanati portando via il suo giubbotto, un Moncler, i 200 euro in contanti che aveva con sé, un cellulare Huawei, e uno Smartwatch. Solo le urla disperate dell’amica hanno fatto desistere gli autori che sono fuggiti in varie direzioni, chi verso la stazione chi lungo il parco Cervi, lasciando il malcapitato con il labbro inferiore tumefatto e sanguinante e una vistosa ferita d’abrasione alla mano sinistra. La ragazza è stata sentita urlare da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato la Questura. Sul posto è dunque accorsa una Volante della polizia di Stato. Nel giro di poco, i poliziotti sono riusciti a rintracciare i rapinatori i quali hanno provato a fuggire a piedi correndo in direzione dell’Arco di Augusto percorrendo il parco Cervi. Alla fine tuttavia sono stati raggiunti e dichiarati in arresto, venendo trasferiti in carcere in attesa dell’udienza di convalida.