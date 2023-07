Dacia Maraini racconta Pasolini

Serata da segnare in agenda per Misano. La Biblioteca comunale ospiterà oggi, a partire dalle 21,15, la scrittrice Dacia Maraini, una delle voci letterarie più amate dal pubblico. L’autrice arriverà a Misano per parlare del libro ‘Caro Pier Paolo’. L’opera è un dialogo intimo con il quale l’autrice ravviva l’affetto profondo, nutrito di stima, esperienze artistiche e cinematografiche, idee e viaggi, condiviso con Pier Paolo Pasolini, uno degli autori che ha fatto la storia della cultura del Novecento. L’incontro è ad ingresso libero, ed è in programma nel giardino della biblioteca. In caso di maltempo non verrà annullato o rimandato. Più semplicemente si apriranno le porte del cinema teatro Astra per accogliere Dacia Maraini e chi vorrà condividere la serata con l’autrice.