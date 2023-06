Dagli chef agli alluvionati: 25mila euro

A Rimini per la Romagna, la squadra della solidarietà messa in campo dai cuochi stellati del territorio e dal Rockisland per aiutare e sostenere le popolazioni alluvionate, ha colpito al cuore delle comunità romagnole e raccolto oltre 25.000 euro.

La serata organizzata con il meccanismo del crowdfunding e donazione, nel giro di 24 ore aveva già registrato il sold out di adesioni. Oltre 150. Al ricavato della cena solidale di martedì sera nel locale sul molo di levante di Rimini si sono unite le generose donazioni del ristorante di cucina romagnola di Atlanta (Stati Uniti) Yeppa di Stephen Petterson e Pietro Gianni in collaborazione con i fratelli Lorenzi dell’azienda Enio Ottaviani e altri come l’enoteca Unavitadivino di Lugano. La brigata era composta da Alberto Faccani, Riccardo Agostini, Gian Luca Gorini, Giuseppe Gasperoni, Mariano Guardianelli, Gianpaolo Raschi, Cristian Pratelli e da Antonio Isaldi. Presenti alla serata, il parlamentare Andrea Gnassi e il sindaco di Cesena Enzo Lattuca.