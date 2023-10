D’Agostino e Mercadini, ‘lavori’ al Cantiere poetico

Tutto pronto al ‘Cantiere Poetico per Santarcangelo’, la kermesse dedicata alla memoria del grande poeta, Lello Baldini. Il contenitore culturale si aprirà al pubblico dal 24 al 29 ottobre, con una proposta variegata e adatta a grandi e piccini. In programma ci sono video-installazioni, spettacoli e azioni di strada, ma anche presentazioni di libri, letture sceniche e conversazioni di pubblica utilità. L’edizione di quest’anno è stata affidata a Fabio Biondi, coadiuvato da Antonia Casadei, Roberta Magnani e Cristiano Sormani Valli. I lavori al ‘cantiere’ inizieranno con la video installazione – inedita e aperta al pubblico durante tutta la rassegna – di Azzurra D’Agostino, che ha ideato Emerald. Un poemetto sullo sparire, location scelta per l’occasione (massimo 10 partecipanti alla volta) è la Casa della poesia. Poesia anche con Roberto Mercadini, che presenterà Se fossi la tua ombra mi allungherei a mezzogiorno. Storia perfetta dell’errore, in programma nella giornata finale di domenica 29 (ore 21.30) al Supercinema, riaperto al pubblico dopo i lavori estivi di restauro. Un’altra partecipazione importante della rassegna è quella delle compagnie Teatro la Ribalta e Accademia Arte della Diversità, che portano in scena l’Otello Circus, martedì 24, ore 21.30, al teatro Il Lavatoio. Attesi anche Francesco Niccolini e Luigi D’Elia con Caravaggio. Di chiaro e di scuro, per la regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi, giovedì 26, ore 21.30, sempre al teatro Il Lavatoio. Ed ecco la Compagnia della Fortezza che ha lavorato al concerto spettacolo Il figlio della tempesta. Musiche, parole e immagini dalla Fortezza, un evento coinvolgente a cui il pubblico potrà assistere sabato 28, ore 21.30, di nuovo al Lavatoio. Anche piazza Ganganelli si animerà con le azioni di danza urbana Urban Suite. Dentro stanze a cielo aperto a cura di Club Alieno - Cuore 21, sabato 28 in due spettacoli, alle 11 e con replica alle 12. In palinsesto poi le presentazioni di libri e le letture sceniche nelle sale della biblioteca comunale Baldini, tra cui Ida Travi e la sua Monodia della voce grembiule.

‘Cantiere Poetico per Santarcangelo’ è inoltre kermesse d’orgoglio per l’amministrazione comunale. Che ieri ha voluto celebrare la nona edizione con gli elogi del caso. "Nove edizioni sono un traguardo importante, non era facile raccogliere l’eredità culturale dei poeti santarcangiolesi e valorizzarla in pianta stabile", ha sottolineato la sindaca Alice Parma. Pamela Fussi, assessora alla cultura e vicesindaca, dal canto suo, ha spiegato che la rassegna rappresenta un "fattore di crescita e di coinvolgimento per le scuole", ed è capace di offrire "un servizio culturale gratuito a tutta la cittadinanza". L’importanza della poesia per la comunità è stata sottolineata anche dal direttore artistico Biondi: "Poesia è la bellezza e la visione poetica per il futuro di cui sono portatori bambini e ragazzi. La poesia appresenta cura, rispetto e inclusione, – continua Biondi – sia per gioco che per diletto, che per mestiere".

Andrea G. Cammarata