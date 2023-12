Dai bivacchi all’incendio nell’ex colonia

Dalle finestre rotte affacciate sui viali delle Regine, ieri mattina i residenti e chi passava davanti alla ex colonia Enel hanno visto alzarsi le fiamme. All’interno si stava sviluppando un incendio. Immediato è scattato l’allarme e pochi minuti più tardi è arrivata l’unità dei vigili del fuoco. Per fortuna la chiamata al 115 è partita prima che le fiamme potessero divampare, cosa che ha impedito il propagarsi dell’incendio negli ambienti del vecchio edificio. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme senza complicazioni scoprendo che a originare il rogo erano stati cartoni, materassi e altri oggetti ammassati in una delle stanze dove gli inquilini abusivi dell’edificio si rifugiano. Non è escluso che il fuoco sia stato inizialmente un modo per tentare di scaldarsi e resistere al freddo pungente che anche nella giornata di ieri si respirava in zona mare.

Il rogo di ieri è l’ennesima testimonianza del degrado in cui versa lo stabile. Da anni ormai i residenti e i titolari delle attività turistiche nella zona lamentano le condizioni del stabile. Quest’estate la situazione è andata peggiorando e le iniziative che nell’anno precedente il comitato turistico era riuscito a svolgere togliendo dal degrado almeno una parte dell’immobile, si sono rilevate sempre più complicate viste le tante presenze abusive nell’edificio. Presenze che aumentano in estate ed insistono anche nella fredda stagione tra le stanze ormai vuote e devastate della ex colonia. In zona attendono le mosse di Palazzo Garampi dopo l’annuncio dato dal sindaco Sadegholvaad a fine ottobre, con il Comune intenzionato ad acquistare l’immobile.